Lobotka: “A Napoli c’è euforia per ciò che stiamo facendo”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni del portale slovacco Sportnet.

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni del portale slovacco Sportnet. Il giocatore ha parlato del Napoli e del percorso che il club sta compiendo, soffermandosi brevemente anche sull’ex azzurro Marek Hamsik.

“Se Hamsik si travestiva per non essere riconosciuto in giro per Napoli io preferisco non andare molto in giro per la città. me piace restare a casa. Tuttavia quando devo uscire preferisco camuffarmi in qualche modo: è l’unico modo per sentirsi un po’ più sicuri dall’enorme affetto e calore dei nostri tifosi. La gente di Napoli vive per il calcio, c’è grande euforia per quello che stiamo facendo quest’anno ed è una cosa bellissima. Gestire il tuo fisico non è mai facile, spesso si torna a casa tardi da trasferte e non riposi come vorresti. Ecco perché mi prendo maggiormente più cura del mio corpo andando a letto presto e facendo una vita sana. Se non lo facessi non potrei assolutamente reggere questo ritmo.”

Fonte foto: Instagram, @stanleylobotka37

