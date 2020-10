NAPOLI-AZ ALKMAAR – Le formazioni ufficiali

Napoli-AZ Alkmaar – È quasi tutto pronto allo stadio San Paolo di Napoli per il match valido per la 1^ giornata di Europa League 2020/2021 tra il Napoli di Gattuso e gli olandesi dell’AZ Alkmaar di Arne Slot. Squadre in campo alle ore 18:55.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo, De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson.

A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis