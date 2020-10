Karnezis svela: “Ecco come nacque l’ammutinamento”

In un passaggio, spiega anche i motivi che portarono i calciatori azzurri a non andare in ritiro la famosa sera del 4 novembre, subito dopo la sfida contro il Salisburgo:

E quando le cose non girano in Italia si va in ritiro. Si sta una settimana isolati in albergo per concentrarsi e dare il tutto per tutto in campo. I club mettono pressione per conquistare punti e tornare alla tranquillità. E’ difficile lasciare la famiglia per tanti giorni, ci stava distruggendo l’anima; ma quest’abitudine non è semplice da cambiare. Noi non abbiamo accettato la richiesta, e da quel momento è iniziata la crisi.