Da Torino attaccano De Luca: “Fa pressioni sul Giudice Sportivo”

Da Torino non arrivano repliche dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il Governatore ha palesemente attaccato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il quale avrebbe criticato l’atteggiamento del Napoli e degli enti regionali che hanno vietato la trasferta di Torino di settimana scorsa della squadra azzurra, anzichè ringraziarlo per aver fermato un possibile focolaio.

Il quotidiano torinese Tuttosport, torna sull’argomento lanciando una pesante accusa proprio verso De Luca. Secondo quanto riportato, infatti, le sue parole servirebbero per mettere pressione al Giudice Sportivo Mastrandea per evitare che il Napoli subisca la sconfitta per 3-0 a tavolino.

