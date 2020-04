Il Consigliere Borrelli: “Fase 2? Noi siamo il Sud, rispettiamo le regole”

Il Consigliere della regione Campania Francesco Emilio Borrelli è stato gradito ospite di “ForzAzzurri Social Club – Speciale #FacciamociCompagnia” la nostra trasmissione che va in diretta web Facebook tutti i martedì alle 21 sulla nostra pagina ufficiale Facebook “ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli” e “FirstRadioWeb” e in replica su TeleFurura canale 172 del DGT

In questo periodo di immobilità, abbiamo affrontato vari argomenti durante la diretta. Non potevano mancare discussioni sull’emergenza sanitaria e sul disagio “mediatico/politico” nei confronti del sud. Ne abbiamo parlato con il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli.

Nel calcio, c’è chi si auspica una ripartenza forse dimenticando l’emergenza in cui ci troviamo. Come si puo’ gestire questo momento di piena emergenza sanitaria?

“E’ abbastanza chiaro che sia tutto in work in progress. Resto abbastanza sconcertato da coloro che credono di aver la soluzione a tutto per risolvere problemi seri, più grandi di quanto si possa pensare. Siamo in piena pandemia, abbiamo altri problemi e il calcio è un diversivo che genera indotto economico ma bisogna muoversi in maniera graduale. Per il governo è uno sport prioritario ma bisogna avere pazienza. Il problema sul campo e negli spogliatoi lo risolveranno i tecnici del settore.

L’altra sera a “Non è l’arena”, la giornalista Annalisa Chirico ha asserito che la classe politica debba fregarsene degli esperti e dei virologi e, anzi, deve decidere di proprio pugno come e quando riaprire. Non si puo’ chiedere ad un politico di agire come un virologo e prendere decisioni. Se avessimo seguito il trend della Lombardia, avremmo avuto 11mila morti. Ci si affida alla sapienza su google. Io non ci sto. Noi al sud, per fortuna e per capacità, siamo stati in grado di contenere l’emergenza con determinazione e volontà.

Noi possiamo superare il problema solo con la disciplina e cioè indossando una mascherina, avendo rispetto per chi ci è vicino, facendo le file e mantenendo la distanza di sicurezza. Dobbiamo essere seri e rispettosi. La disciplina prima di tutto, anche nello sport”.

Siamo vicino all’inizio della “Fase 2”, ma già oggi, in strada, circola parecchia gente. Non è che c’è stata una cattiva interpretazione di come ci si dovrà comportare?

“Noi viviamo in una società “credulona”. Crediamo alle fake news e ci affidiamo a personaggi e fonti per niente attendibili. Se la scienza ci indica la strada da seguire, è giusto tracciare quella linea. All’inizio di questa pandemia il premier brasiliano e quello inglese dissero che questa “influenza” si curava più in fretta se ci ammalavamo e ogni famiglia doveva abituarsi a contare qualche morto. Le proiezioni iniziali stabilirono che, seguendo quella linea, ci sarebbero stati 6/800mila morti in Inghilterra. Il Premier inglese Johnson non solo è stato travolto, in maniera negativa, dai sondaggi ma si è anche ammalato di coronavirus.

A noi ci salverà la scienza, la buona amministrazione e, ripeto, la disciplina. Oggi De Luca ha fatto una nuova ordinanza (chiarimento dell’ultima ordinanza,ndr) perchè ancora non siamo pronti, ancora non c’è rigore. E’ pur vero che se non ci fosse stato l’esodo di massa da nord a sud, avremmo avuto meno morti.

Dobbiamo patire sofferenza ma ci vuole disciplina. Questa è una malattia che non porta una percentuale di mortalità altissima e, a differenza della terribile “Sars”, il CoViD-19 resta incubato per parecchio tempo. Nella fase 2 ci saranno “portatori sani” e quindi ci vuole ordine. Dalla pandemia alla carestia è un attimo, non bisogna perdere la testa”.

C’è chi sostiene che la città di Napoli sia gestita da una cattiva amministrazione e abbia una carenza di disciplina, quale è il punto di vista del Consigliere Borrelli?

“In questo momento, la regione Campania è presa come modello internazionale, le nostre eccellenze sono riconosciute in tutto il mondo. In Italia, continua a passare lo stereotipo del napoletano/campano quale cialtrone, imbroglione ed inferiore, mentre a livello internazionale siamo la regione modello per tutta la nazione. Noi diamo dimostrazione di quale possa essere una struttura ospedaliera all’avanguardia, il Cotugno, per la lotta al Coronavirus, nonostante la Campania prenda 1/10 dei finanziamenti per la sanità rispetto alla regione Lombardia, e il governatore De Luca scavalca, in tema politico, il Premier Conte tant’è che Naomi Campbell lo cita a Trump come esempio da seguire. Dobbiamo essere orgogliosi”.

Cosa pensa il Consigliere in merito alle dichiarazioni di Feltri “Cosa andiamo a fare in Campania? I posteggiatori abusivi? Non credo sia il massimo delle aspirazioni lavorative”?

“Il sottoscritto “combatte” i parcheggiatori abusivi in prima persona e Feltri, probabilmente, ce li ha pure sotto casa sua. L’altra sera da Giletti, Sallusti disse che “Dobbiamo avere la possibilità di esprimerci e le opinioni di tutti vanno rispettate” sostenendo che i tre più grandi giornalisti dell’ultimo tempo in Italia fossero Biagi, Scalfari e Feltri. Le opinioni vanno rispettate ma non quelle a stampo razzista e Feltri è un accanito nordista. Siamo al delirio del giornalismo. Salvini e la Meloni lo hanno proposto come modello di vita tanto da “vederlo” nelle vesti di Presidente della Repubblica. Ricordo a tutti, inoltre, che il conduttore di “Fuori dal Coro”, Giordano, non prese le distanze da Feltri, anzi ridacchiava sulle sue dichiarazioni.

Questo attacco sta passando perchè i lombardi alla Salvini e alla Feltri avevano immaginato un’emergenza tipo quella dei rifiuti per poterci nuovamente etichettare “inferiori”.

Il direttore de Il Mattino o della Gazzetta del Mezzogiorno non viene mai invitato in queste trasmissioni. Feltri ha detto che la gente del sud non legge e questo è un altro affronto. Ricordo a Feltri che, il napoletano Sorrentino ha vinto l’ultimo Premio Oscar.

Noi siamo pieni di cultura e il coronavirus ha dimostrato che in Lombardia ci sono persone che disprezzano l’operato di chi amministra la loro regione e anche l’idea di Feltri.

Il dato finale è che da loro sono morti più civili in questi mesi che in tutta la seconda guerra mondiale. Tengo a precisare che il problema non sono i lombardi o i campani, anzi noi dobbiamo prendere il meglio da loro mettendoci il nostro sapere. Sia nell’interesse collettivo, sia nel sociale e sia nella politica. Ricordo a tutti che il PDR Mattarella è del sud”.

Il giorno dopo, però, hanno cercato di sminuire le parole di Feltri asserendo che quel “Sono inferiori” fosse riferito al reddito pro-capite. Noi, invece, pensiamo si tratti di un chiaro attacco di matrice razzista. L’ODG non è in grado di prendere provvedimenti seri nei confronti di questo personaggio, Lei che idea si è fatto?

“L’essere cialtrone è inferiore solo all’essere cialtrone che ritratta le proprie frasi. E’ palese che Feltri abbia detto quello che pensa ed è palese che non si riferisse all’aspetto economico e che provi odio e rancore verso il sud e una parte della Lombardia lo porta in trionfo proprio per questo motivo.

Feltri è stato radiato dall’ODG del Piemonte e si è riscritto nell’ODG della Lombardia ma a suo carico è in atto un provvedimento disciplinare proprio da quest’ultimo Ordine che lo potrebbe portare all’espulsione. E’ evidente però che a Feltri non freghi nulla, poichè come direttore responsabile c’è “fantoccio” come direttore responsabile che non fa nulla e di fatto Feltri dirige il giornale e, così operando, le regole e le leggi che vota per gli altri, per lui non valgono.

Feltri, nei suoi editoriali, si augura che il sud venga colpito da una ecatombe.

Lancio un messaggio ai nostri concittadini: <<Rispettiamo le regole, facciamo ingrossare il fegato a Feltri>>”.

Antonio De Nigro

