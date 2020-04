Le offese al Meridione e i provvedimenti da prendere, l’abbiamo chiesto a Flavia Sorrentino delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli

Flavia Sorrentino Delegata all’autonomia della città ci illustra i suoi progetti e come difendersi dalle offese rivolte al Meridione

Ospite della nostra trasmissione “ForzAzzurri Social Club – Speciale #FacciamociCompagnia” andata in onda, in diretta Facebook, sulla nostra pagina ufficiale ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli, Flavia Sorrentino ci ha illustrato i suoi due progetti a difesa del territorio e come segnalare le offese rivolte ai cittadini meridionali.

Ci parli dei suoi progetti e di come pensate di muovermi in merito alle dichiarazioni Feltri.

Io collaboro con il Comune di Napoli in qualità di delegata all’autonomia della città, e nello specifico porto avanti due progetti: il primo punta a sensibilizzare i cittadini ad acquistare prodotti locali. Perché noi siamo convinti che la vera autonomia passi attraverso alla crescita economia delle attività presenti sul nostro territorio. E attraverso questa iniziativa si può dare sostegno alle aziende, in modo da poter tutelare i posti di lavoro esistenti e in futuro di poterne sviluppare dei nuovi. L’altro progetto invece, nasce tre anni fa attraverso l’istituzione di uno sportello dove ogni cittadino che si senta offeso da dichiarazioni o da insulti avvenute attraverso i mass media può effettuare una segnalazione. Nello specifico, per esempio, nelle ultime settimane è stato istituito un osservatorio contro la discriminazione territoriale. Nel caso di Feltri, noi come Comune di Napoli, abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni. Questo fa capire come sia forte la risposta dei cittadini Napoletani, in merito alla violenza verbale nei confronti della nostra città. Ovviamente abbiamo deciso di procedere legalmente, l’avvocatura penale del Comune sta portando avanti tutte le pratiche affinché ci possano essere conseguenze legali alle sue dichiarazioni.

La città di Napoli, soprattutto nell’ultimo decennio, è diventata una delle mete turistiche più amate,

soprattutto dagli stranieri che, una volta visitata, se ne innamoranopazzamente. Eppure, continua a portarsi addosso questo marchio dicittà pericolosa, vittima del degrado e della camorra. Come mai? Si puòcombattere questa cosa abbastanza antipatica?

Noi in questi tre anni di attività, ci siamo resi conto che sia i cittadini che la città di Napoli siano malvisti dal resto degli Italiani. Pero, generalmente chi arriva da fuori Regione ha una percezione diversa e arriva in città con uno spirito differente nel visitare le nostre bellezze. Le ragioni di questo pregiudizio antimeridionale, penso siano tante. Da un lato sono convinta che ormai che ormai si sia interiorizzato in qualche modo, anche perché veicolato dai mezzi di informazione danno sempre una narrazione scorretta del nostro territorio. Riportando solo l’alto tasso criminale, la sporcizia e altri fattori negativi che condizionano il parere dell’opinione pubblica nei confronti della nostra città. Sotto un altro punto di vista, invece, credo che ci sia un intento di natura politico-economica. Perchè una parte del Paese, che già economicamente è più forte, possa mantenere questo status quo. Se noi tutti ci convinciamo che il Sud è una causa persa, è molto più semplice giustificare gli investimenti che vengono fatti solo in un’area del Paese definita più produttiva.

Così giovane e già ricopre un incarico così importante e di una certa responsabilità: dove si vede Flavia Sorrentino fra 10 anni?

Io mi vedo sempre a difesa della mia terra, orgogliosa di essere Napoletana, e lo sono ancor di più quando la spazzatura mediatica ci offende con il solo intento di volerci penalizzare. Spero vivamente di poter continuare questa mia attività. Sono una giovane meridionale che prova a non emigrare, ma fin quando ci saranno giovani che invece lasceranno il Sud, il nostro territorio sarà sempre più impoverito sia di risorse che di prospettive di opportunità. Continuerò sempre a fare la mia parte, e credo che si sia creato un senso di consapevolezza e di orgoglio molto forte. La strada da percorrere è questa, perché il Sud non è assolutamente una palla al piede del Paese ma una straordinaria opportunità sia per l’Italia che per il Mondo.

Che tipo di risultati avete ottenuto attraverso il lavoro svolto negli ultimi anni?

I risultati sono stati concreti, sia a livello politico che sociale. Come dicevo prima, in merito al caso Feltri, abbiamo sporto querela e staremo a vedere poi quali saranno i risvolti giuridici. Ma oltre questo, noi in passato abbiamo anche intrapreso la stessa azione legale verso il quotidiano Libero dopo la pubblicazione del titolo Piagnisteo Napoletano. Ma non è stata l’unica azione che abbiamo intrapreso, ci sono anche quella contro Boss, dopo i suoi insulti rivolti ai Napoletani, e quella nei confronti dell’imprenditore Brambilla che in una trasmissione su Rai 3 aveva dichiarato che “I Napoletani sono antropologicamente portati al non rispetto per le regole”. Oltre quelli giudiziari, abbiamo avuto anche altri risultati. Dobbiamo renderci conto che tutto quello che offende l’opinione pubblica non è necessariamente da considerarsi un reato. Ma tutto quello che invece ha l’intento di offendere la sensibilità di tanti, deve essere assolutamente contrastata con tutti mezzi possibili. Noi lo facciamo anche attraverso richieste di rettifiche che noi stessi chiediamo con l’ufficio stampa del Comune di Napoli. Questo succede nel momento in cui, trasmissioni televisive o radiofoniche riportano notizie inesatte o come in alcuni casi prive di ogni veridicità. E’ un lavoro complicato e difficile, perché molto spesso ci troviamo a dover fronteggiare con media Nazionali che come scopo hanno solo l’intenzione precisa nel denigrare i nostri territori. Però i risultati stanno arrivando, e registriamo anche una buona partecipazione da parte dei cittadini. Io stessa mi sono confrontata con migliaia di persone che hanno provveduto a farci delle segnalazioni.

Come fare per aprire segnalazioni nei confronti di chi continua a discriminare e a offendere pubblicamente la città di Napoli? C’è un e-mail, un numero, una prodecudare da seguire?

Si esiste una procedura ed è anche molto semplice. Basta andare sul portarle del Comune di Napoli, www.napoliautonoma.it, dove si aprirà un form con pochi campi obbligatori da compilare. Una volta conclusa la compilazione e inviata la segnalazione, il tutto arriverà direttamente sulla nostra e-mail istituzionale e la valuteremo.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calcio vittima di demagogia da quattro soldi, Giocare a Giugno o Settembre non cambia nulla ed altro a RPN

Tommasi: “I giocatori vogliono allenarsi dal 4 maggio: richiesto altro protocollo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Viminale, netto calo delitti (-66,6%)