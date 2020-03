Coronavirus, continua la fuga da casa Juve: Alex Sandro e Danilo rientrano in Brasile. I due terzini hanno rispettato l’isolamento domiciliare volontario.

Coronavirus, continua la fuga da casa Juve, Alex Sandro e Danilo rientrano in Brasile. Entrambi i terzini sono partiti ieri, avendo quindi rispettato per intero il periodo di «isolamento domiciliare volontario» a cui erano stati sottoposti dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, arrivata mercoledì 11 marzo. Proprio Danilo negli scorsi giorni, aveva lanciato un messaggio importante nel decidere di restare a Torino sotto consiglio dei propri agenti pur avendo manifestato a sua volta la volontà di tornare a casa. Un viaggio solo rimandato, aspettando il momento giusto per farlo.

Diventano sette quindi i giocatori della Juve attualmente fuori Italia, sette bianconeri che con ogni probabilità dovranno rispettare al loro rientro altri quattordici giorni di isolamento. Sette giocatori con storie differenti in ogni caso.

Danilo e Alex Sandro hanno lasciato il Paese solo dopo aver terminato le due settimane dall’ultimo contatto stretto con Rugani, mentre Cristiano Ronaldo già si trovava in Portogallo. Nel mezzo le fughe dei vari Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Miralem Pjanic e Douglas Costa, che appena ottenuto l’esito negativo del tampone effettuato la scorsa settimana avevano preferito tornare subito a casa, rispettivamente in Argentina, Germania, Lussemburgo e Brasile, dopo aver informato la società bianconera. Intanto solo sul fronte Douglas Costa è già arrivata una data indicativa del ritorno a Torino, che l’attaccante brasiliano ha svelato negli scorsi giorni su Instagram indicando nel 3 aprile il girono del suo rientro alla base. Come riportato dal Corriere dello Sport.

