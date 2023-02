La Gazzetta dello Sport – Frattesi nel mirino della Juventus: affondo entro giugno.

La Juventus ha le idee ben chiare, ed in vista di giugno, nella lista della nuova dirigenza bianconera spunta il nome di Davide Frattesi. In estate le mosse di mercato saranno molteplici, e come spiega il quotidiano Scanavino e i suoi fedelissimi, in accordo con Allegri, si stanno già muovendo per costruire la nuova squadra. A gennaio i primi contatti con il Sassuolo e con l’agente Giuseppe Riso, per capire le intenzioni del giocatore, il quale sembrerebbe aver aperto al trasferimento. I neroverdi lo valutano intorno ai 25-30 milioni di euro.

Fonte foto: Instagram @davidefrattesi_22

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico: “Il ricorso della Juventus esaminato da un covo di ultras”

Pioli: “Non vinceremo lo Scudetto, puntiamo a un piazzamento Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Patteggia condanna a Terni per diffamazione a Ilaria Cucchi