TMW – Rabiot in scadenza, Allegri lo tenta ma rinnovo lontano.

Rabiot, rinnovo sempre più lontano, probabile l’addio alla Juventus in estate. Ecco quanto riportato dalla testata online:

“Un anno fa i tifosi juventini non avrebbero mai creduto di volere il rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese, all’ultimo anno dei quattro di contratto con i bianconeri, è riuscito a diventare un punto fermo per Massimiliano Allegri, disputando la sua migliore stagione. Il problema è che ad agosto era già stato praticamente venduto al Manchester United, prima che la madre Veronique chiedesse una commissione esagerata più un bonus alla firma che, probabilmente, sarà solo slittato in quest’estate, quando Rabiot sarà uno svincolato di lusso.

Perché il rinnovo con la Juventus appare improbabile. Le richieste del centrocampista sono intorno ai 10 milioni, e bisognerà capire come si svilupperà la situazione in sedi giudiziarie, tra il problema plusvalenze e quello degli stipendi, probabilmente ancora più complicato da dirimere. Rabiot quindi è il preferito di Allegri, è vero, ma la sua situazione non sembra destinata ad avere un lieto fine. Premier, possibilmente, oppure Spagna, perché lì saranno i lidi dove approdare ed essere pagato (ancora) di più rispetto ai suoi 7,5 milioni attuali”.

