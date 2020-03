Pochesci: ”Assurdo parlare di ripresa degli allenamenti mentre c’è ancora gente che muore”

Pochesci: sentir parlare di Scudetto da assegnare mi fa rabbrividire, sull’album delle figurine nel 2020 mi aspetto una casella bianca col simbolo C-19 (Covid-19 ndr), o magari simbolicamente darlo alla città di Bergamo che sta lottando orgogliosamente

Sandro Pochesci, allenatore, ha parlato ai microfoni di restodelcalcio.com del grave momento che la Nazione sta vivendo per effetto del contagio da Covid-19, della possibilità che la squadre di calcio tornino ad allenarsi, sul valore del calcio e su altro.

Queste le sue parole:

POCHESCI SULLA MANCANZA DI RISPOSTE DA PARTE DEL GOVERNO SUGLI AIUTI ALLE PERSONE

“Nessuno chiaramente poteva aspettarsi una cosa del genere, sembra uno scenario da film, dentro casa cerco di tenere la mente occupata provando a restare aggiornato sulla situazione -riporta derbyderbyderby.it– Fortunatamente oggi abbiamo i cellulari e i social, che fanno in modo d’essere più vicini alle persone, anche se il problema resta un altro. La cosa più snervante credo sia la mancanza di risposte concrete da parte del Governo, non è possibile che ancora oggi manchino aiuti immediati per tutte quelle persone che hanno bisogno delle cose essenziali. C’è tanta povera gente che non ha neppure i soldi per fare la spesa, credo che sia più importante in primis aiutare loro”.

ASSURDO CHE SI PARLI DI RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI MENTRE C’E’ ANCORA GENTE CHE MUORE

“Sento gente nel mondo del calcio che parla di campionati e calendari. Vorrei ricordare che in campo vanno 22 esseri umani, intorno ad ogni squadra poi ci sono tante figure importanti, più umili, non è possibile pensare che nel calcio ci siano soltanto i Ronaldo, i Messi, parliamo di un sistema molto più grande e variegato. A mio avviso non sarebbe la fine si ripartisse da zero, pensiamo a risolvere l’emergenza sanitaria poi parleremo anche di calcio. Trovo assurdo che si parli di ripresa degli allenamenti mentre c’è ancora gente che muore”.

SULLE DIFFICOLTA’ DEI CALCIATORI, DEI DILETTANTI E SUL VALORE DEL CALCIO

“Non si parla delle difficoltà dei calciatori dei dilettanti, dove soltanto in D ci sono 190 squadre. Vorrei ricordare a questi signori che se la base della piramide crolla poi il sistema calcio non può reggere”. Poi il discorso sul valore del calcio e sulla crisi: “Vi pongo un quesito, sentendo tanti discorsi sulle perdite del mondo del calcio, per voi quanto vale una vita? Che prezzo attribuite ad ogni singolo individuo?”.

POCHESCI RABBRIVIDISCE A SENTIR PARLARE DI SCUDETTO

”Sentir parlare di Scudetto da assegnare mi fa rabbrividire, sull’album delle figurine nel 2020 mi aspetto una casella bianca col simbolo C-19 (Covid-19 ndr), o magari simbolicamente darlo alla città di Bergamo che sta lottando orgogliosamente. Ad oggi la realtà è questa, ha vinto il virus, che ci ha battuti tutti sia dal punto di vista sanitaria che economico. Usciamo prima da questa crisi e poi potremo fare tutti gli altri discorsi, tra cui anche quelli sul calcio. Voi veramente pensate che la gente, finita la crisi sanitaria, poi tornerà subito allo stadio? Quando arriveranno le bollette da pagare, e si dovrà ripartire col mondo del lavoro, servirà tempo, chi fa certe affermazioni non si rende davvero conto della realtà”. Conclude Pochesci.

