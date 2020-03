Napoli, che beffa con Vertonghen: lo vuole l’Inter

In attesa di capire cosa sarà della stagione, l’Inter ha intensificato il lavoro sul mercato estivo per provare a bruciare la concorrenza su Jan Vertonghen, seguito in Italia dal Napoli. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CN24

Su Vertonghen – anche grazie all’intercessione di Romelu Lukaku – l’Inter ha iniziato a muoversi quando ha capito che l’intenzione del belga era proprio quella di lasciare il Tottenham (suffragata dal fatto che José Mourinho abbia iniziato a cercare un suo sostituto). Per il belga si lavora a un biennale con opzione.