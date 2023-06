La Gazzetta dello Sport – ADL punta ad Hojlund, ma l’Atalanta non lo svende: servono almeno 40mln.

Rasmus Hojlund ha attirato l’attenzione di molte società importanti, che sarebbero pronte a scommettere su di lui, soprattutto dopo l’ottima annata in Serie A con l’Atalanta. Il quotidiano, ha sottolineato che il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2027 e che i bergamaschi non hanno alcuna intenzione di svenderlo. Inoltre, anche se il calciatore dovesse fare pressione per essere ceduto, il club non si muoverà per un importo inferiore a 40 milioni.

