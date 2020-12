Candreva-Ranieri, in Serie A ancora una lite in squadra

Lite tra #Ranieri e Antonio #Candreva, non convocato e fuori rosa. Scelta avallata dalla società. Il futuro dell’esterno alla #Sampdoria è in bilico. L’obbligo di riscatto dall’#Inter per €2,5M scatta al primo punto conquistato a febbraio, ma #Ferrero punta a venderlo a gennaio

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2020