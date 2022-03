Calciomercato, Napoli e Lazio su De Ketelaere: il punto della situazione

Secondo la Gazzetta dello Sport Charles De Ketelaere avrebbe suscitato l’interesse di Napoli e Lazio.

Si inizia già a studiare la prossima stagione di calciomercato, in particolare sia Napoli sia Lazio avrebbero messo gli occhi sul giovane centrocampista Charles De Ketelaere. Il 21enne belga interessava al Napoli già dalla scorsa stagione, la Lazio invece sta valutando un sostituto per un eventuale cessione di Milinkovic Savic.

Ecco quanto riportato:

“L’ipotesi è decisamente affascinante, ma si tratta di una ipotesi. Ha 21 anni ed ottime credenziali. La Lazio lo conosce bene per averlo affrontato nella prossima stagione di Champions. Nell’ultima partita del girone eliminatorio fu lui a colpire la traversa nel finale: se avesse segnato sarebbe passato il Bruges e non la Lazio. È un trequartista ma, per caratteristiche, potrebbe tranquillamente essere trasformato in una mezzala del centrocampo a tre. Per sostituire appunto Milinkovic.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, dopo Dybala la Procura convoca anche Bernardeschi e Alex Sandro

Valentini ex dg della FIGC: “Nessuno pensi di chiamarsi fuori da questa sconfitta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabbrica bombe in Sardegna, verso processo per 9 imputati