Intervallo Sampdoria-Napoli, gli ospiti conducono per 0-1

Alla fine tempo del match tra Sampdoria e Napoli gli azzurri sono in vantaggio grazie alla rete di Victor Osimhen.

All’intervallo di Sampdoria-Napoli il punteggio è di 0-1 a favore della squadra ospite. Victor Osimhen sta attualmente decidendo il match grazie alla rete avvenuta al minuto 19. L’attaccante nigeriano è riuscito a spiazzare il portiere blucerchiato Audero su assist del terzino azzurro Mario Rui. Una scena sicuramente non passata inosservata è stato il calcio di rigore assegnato agli azzurri dopo tre minuti dal fischio di inizio. Il Napoli però spreca l’occasione di andare subito in vantaggio in quanto l’attaccante Matteo Politano colpisce il palo pieno. Al minuto 39 poi il centrocampista della Sampdoria Thomas Rincon viene espulso per atterramento: i padroni di casa dunque sono in campo con un uomo in meno.

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

