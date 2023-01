Spalletti prima di Sampdoria-Napoli: “Dopo Milano siamo arrabbiati”

Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Sampdoria-Napoli.

Durante il prepartita di Sampdoria-Napoli il tecnico della squadra ospite Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il tecnico non ha potuto non ricordare la sconfitta subita qualche giorno fa a Milano contro l’Inter. Si tratta della prima per il Napoli in campionato dall’inizio della stagione.

“Il Napoli è sicuramente più arrabbiato e deve mettere molte più cose rispetto a quelle messe a Milano. La grande squadra è quella che in ogni occasione riesce a dare quasi tutta sé stessa in ogni gara. Il grande calciatore è colui che non perde la partita prima di disputarla. La gioca mettendo tutto quello che ha. Poi se uno ci arriva e le qualità si dimezzano gli altri hanno possibilità di inserimento.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Sirigu tentanto dal Cagliari”

Dall’Inghilterra: offerta del Leeds United per Ounahi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il patriarca russo Kirill spera che scisma in Ucraina finisca