Scontri tra Ultras di Napoli e Roma, intervengono i due sindaci

Nella giornata di oggi sono avvenuti degli scontri tra le tifoserie ultras di Napoli e Roma. In occasione di questo spiacevole episodio i sindaci delle due città, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi, hanno condiviso un messaggio prendendo le distanze da tali azioni.

“Gli scontri in autostrada tra #tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Napoli e Roma sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso”

Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 8, 2023

