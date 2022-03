Atalanta-Napoli, Spalletti potrebbe concedere spazio a Zanoli

In vista di Atalanta-Napoli Luciano Spalletti starebbe pensando di concedere spazio ad Alessandro Zanoli.

Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, gli impegni del Napoli in campionato riprenderanno, con una sfida che tra l’altro non si prevede per nulla facile. Parliamo infatti di un avversario tutt’altro che semplice: l’Atalanta. Luciano Spalletti sta già pensando le prossime mosse da attuare in campo e tra i prescelti ci sarebbe anche Alessandro Zanoli.

Il giocatore non ha disputato per ora molte gare, al contrario è entrato soltanto nell’ultima sfida e per pochissimo tempo. Tuttavia Luciano Spalletti sarebbe propenso a garantire una possibilità al giovanissimo; ciò è dovuto soprattutto all’assenza forzata di Giovanni Di Lorenzo.

