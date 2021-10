Jordan Larsson non rinnoverà con lo Spartak Mosca: il Napoli ci pensa

Jordan Larsson nel mirino del Napoli

Jordan Larsson, non rinnoverà il contratto con lo Spartak Mosca, in scadenza il 30 giugno 2023. È quanto fa sapere Aftonbladet, che precisa come il club russo sia disponibile a trattare una cessione immediata per meno di 10 milioni di euro. Il quotidiano svedese specifica che ci sono club di Serie A interessati al giocatore fra questi anche il Napoli, oltre a Milan e Fiorentina. Il centravanti, in questo inizio stagione ha segnato un gol in 14 partite in tutte le competizioni.

