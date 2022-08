Alvino si sbilancia: “Contro il Verona giocherà Kepa”

Il giornalista è convinto che Kepa arriverà al Napoli a breve

Carlo Alvino, in un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, si sbilancia sull’arrivo di Kepa al Napoli.

Queste le sue parole:

“Chi sarà il portiere del Napoli a Verona? Per me giocherà Kepa, penso che alla fine Napoli e Chelsea troveranno un accordo. Lo spagnolo è il grande favorito per essere il titolare del Napoli a Verona. L’alternativa a Kepa, anche se molto distaccata, porta direttamente a Keylor Navas”.

