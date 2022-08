Accostato al Napoli, Senesi verso la Premier League

Dall’Inghilterra fanno sul serio per Marcos Senesi

Marcos Senesi è stato per diverso tempo seguito dai partenopei. Anche altri club di Serie A hanno dimostrato interesse per il difensore ma ora sembra sia destinato al trasferimento in Premier League. L’argentino potrebbe cambiare maglia e, dopo i sondaggi di Roma, Napoli e Fiorentina, potrebbe andare al West Ham. Il club inglese, infatti, avrebbe fatto un’offerta ufficiale di 15 milioni più bonus. A riportarlo e Tuttomercatoweb.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret verso lo Spezia: raggiunta intesa tra i club

Neto è ad un passo dal Bournemouth: niente Napoli per il portiere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista