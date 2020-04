Emergenza Coronavirus, in Lombardia ci sono migliaia di “malati invisibili”

“Io non esisto, questa invisibilità mi ha fatto un danno. Mi sento stupida, non so se sto aspettando inutilmente”, la testimonianza di Silva, donna che vive a Bresso, nel Milanese. Questa è la storia di una dei tantissimi malati che sfuggono – soprattutto in Lombardia – a ogni statistica: nessun tampone, nessuna cura.

Spesso nessuna assistenza. Insomma, invisibile. Persone che non rientrano nei numeri ufficiali. Stando a recenti indagini di alcuni medici di famiglia, a Milano e Bergamo, sono una maggioranza silenziosa in cerca di risposte.