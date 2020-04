Napoli, Totti può diventare il procuratore di Insigne

Una battuta a distanza tra campioni del mondo, tra Fabio Cannavaro e Francesco Totti. Però magari l’idea esiste, è reale, e comunque tra una risata e l’altra la telefonata c’è stata. L’ex Roma Francesco Totti – adesso procuratore – e quello del Napoli Lorenzo Insigne. Ne parla il Corriere dello Sport.

La leggenda giallorossa ha intrapreso sul serio la carriera manageriale, fondando tra l’altro le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting, e l’idea che con Lorenzino abbia anche affrontato il discorso del suo futuro, di una collaborazione futura, non è mica poi così assurda […] il fatto che la telefonata ci sia stata non esclude mica che abbiano affrontato l’argomento procura. E la possibilità di una prossima collaborazione e nella fattispecie dell’ingresso di Lorenzo nella scuderia CT10 (di recente s’è parlato anche di Federico Chiesa e Sebastiano Esposito).