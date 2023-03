UFFICIALE – Champions League, oggi parte la vendita dei biglietti per Napoli-Milan

Ufficiale, parte la vendita dei biglietti per Napoli-Milan

La Ssc Napoli ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, i prezzi e le modalità d’acquisto per i biglietti validi per la sfida di Champions League tra gli azzurri e il Milan. Ecco quanto riportato:

“A partire dalle ore 12.00 di martedì 28 marzo saranno posti in vendita i tagliandi per la gara di Champions League Napoli vs Milan, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 12.00 di giovedì 30 marzo, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022/23, i quali avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto sul prezzo intero del biglietto.

Questi i prezzi di Napoli vs Milan riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 272,00

Tribuna Nisida € 176,00

Distinti € 104,00

Curve € 72,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). Anche in tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato digitalmente sulla propria fidelity (Fan Stadium Card)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

In caso di caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.”

