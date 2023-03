Corriere dello Sport – Ndombele, riscatto lontano: il Tottenham chiede 30 milioni.

Secondo le varie indiscrezioni riportate dalla testata giornalistica, il riscatto di Ndombele da parte del Napoli sarebbe decisamente cosa lontana. Il Tottenham, per il centrocampista in prestito, avrebbe chiesto circa 30 milioni. Ovviamente gli azzurri pensano, considerando vari fattori. Innanzitutto la cifra esorbitante chiesta dagli Spurs non attrae, così come lo stipendio del giocatore francese, che con un’idea di rinnovi a ribasso, non rispecchierebbe la posizione di De Laurentiis. Pur giocando poco sta facendo molto bene, con due gol realizzati ma anche tanta panchina.

Fonte foto: Flickr.com

