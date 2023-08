Napoli, il report dell’allenamento del 17 agosto

La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento di giovedì 17 agosto presso il Konami Training Center.

I giocatori del Napoli hanno svolto questa mattina la quotidiana seduta di allenamento, in vista della prima sfida di campionato contr il Frosinone.

Di seguito il report:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione su calci piazzati ed esercitazione tecnica con conclusione in porta. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.”

Fonte foto: Flickr.com

