Ariedo Brida, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Napoli: “Avremmo voluto tenere Gaetano, ma il Napoli ci ha comunicato che vuole valutarlo in ritiro. Ha grandi qualità e tanti margini di crescita, il suo ruolo non è ancora ben definito. E’ reduce da due stagioni positive, ma ora deve consacrarsi”.