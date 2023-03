Tuttosport – Il silenzio di Spalletti sul futuro: “Teme che la magia possa non ripetersi”.

Durante la cerimonia di riconoscimento del Premio Bearzot a Spalletti, Aurelio De Laurentiis è intervenuto sul suo futuro. Le parole del patron sono state chiare, ma l’allenatore non ha avuto nessuna reazione. Il tecnico vuole vivere nel presente, dal momento in cui c’è un lavoro da portare a termine.

Tuttavia, il quotidiano si domanda cosa potrebbe spingere Spalletti lontano da Napoli? È l’idea che la magia non possa ripetersi e che che quanto accaduto in un’annata inaspettatamente straordinaria, possa essere l’esaltante conclusione di un’avventura iniziata decisamente con altre prospettive. (Il tutto senza considerare la minaccia di qualche cessione illustre, in primis quella di Victor Osimhen, la cui valutazione ha già superato i cento milioni).

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, si scatena l’asta per Osimhen. Sono 5 i club interessati

Lutto nel mondo del giornalismo: Gianni Minà muore all’età di 84 anni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Per 20 anni evadono fisco con ‘girandola’ di società, 22 arresti