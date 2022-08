Kessié Napoli, chiusura netta dell’ivoriano

Il Napoli ha effettuato un sondaggio per Franck Kessié, dopo le voci circa un possibile addio immediato al Barcellona che non riesce a iscriverlo alla lista per LaLiga a causa di alcuni problemi finanziari. La risposta? “Rimarrà dov’è e per nessuna ragione al mondo andrebbe da un presidente che ha da poco dichiarato di volere solo africani disposti a non giocare la Coppa d’Africa”, riferisce l’esperto di mercato da Milano Pasquale Guarro. La questione – si legge su Twitter – è chiusa.