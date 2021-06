UFFICIALE – Le condizioni di Eriksen sono stabili: il comunicato

Un comunicato della federcalcio danese chiarisce le attuali condizioni di Christian Eriksen.

Ieri pomeriggio, durante la sfida tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen è stato protagonista di un drammatico episodio. Il centrocampista danese ha avuto un malore, motivo per il quale si è accasciato al suolo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e dopo un massaggio cardiaco Eriksen è stato portato in ospedale, dove ha passato l’intera notte. Poco tempo fa la federcalcio danese ha annunciato le condizioni del centrocampista dell’Inter tramite un comunicato. Fortunatamente la situazione sembra essersi stabilizzata.

“Abbiamo parlato questa mattina con lui, ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili e resta ospedalizzato per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale ha ricevuto assistenza psicologica per la crisi e continuerà a essere presente dopo l’incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i commossi messaggi nei confronti di Eriksen, dai tifosi ai giocatori, dalle Famiglie Reali di Danimarca e Inghilterra alle associazioni internazionali, ai club etc. Invitiamo tutti a mandare il proprio messaggio alla federcalcio danese, ci assicureremo che arrivi a Christian e alla sua famiglia.”

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti vorrà recuperare Lobotka: rispecchia la sua filosofia di gioco

La pista che porta a De Paul non è tramontata, ma l’Udinese spara alto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tunisia, scontri dopo manifestazione nella capitale