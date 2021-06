Mercato Napoli, si pensa a due centrocampisti: ecco di chi si tratta

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli spuntano altri due nomi, relativi a due centrocampisti.

Il Napoli continua a ragionare sui prossimi acquisti. Nel mirino della Società partenopea ci sono due nuovi nomi, che corrispondono entrambi al ruolo di centrocampista. Il Corriere del Mezzogiorno si è concentrato proprio su tale notizia.

“Per il centrocampo sono arrivate buone relazioni per Zian Flemming, olandese del Fortuna Sittard, 23 anni, che l’anno scorso ha concluso la stagione con 12 gol e 7 assist. Colloqui anche Moussa Sissoko, 31 anni, che arriverebbe, nel caso, in prestito dal Tottenham (25 presenze in Premier per lui).”

