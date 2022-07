Napoli, rinnovo di Meret in bilico: si valutano altre ipotesi

Secondo Alfredo Pedullà il rinnovo di Alex Meret con il Napoli potrebbe non avvenire.

Alfredo Pedullà ha parlato del presunto rinnovo di Meret con il Napoli. Stando alle sue dichiarazioni sulle pagine della Gazzetta dello Sport quest’ultimo potrebbe anche non avvenire in quanto il Napoli starebbe valutando altre opzioni.

Ecco quanto dichiarato:

“Non escludiamo che sia Meret a spendere qualche riflessione in più, aspettando un autografo che ancora ufficialmente non c’è. Tutto questo perché il quesito non è banale: rinnovare significherebbe avere la certezza di giocare, ora che Ospina ha cambiato aria, oppure arriverà un portiere dello stesso spessore? Il rischio c’è, anche grosso, il Napoli sta sondando piste di assoluto livello. Un mese fa l’indiziato era Sirigu, adesso in tanti farebbero salti di gioia se arrivasse Kepa. Quest’ultimo al Chelsea è chiuso da Mendy, si è stufato di collezionare pomeriggi e notti in panchina, valuterebbe nuove esperienze. Il suo entourage ha parlato con il Napoli, la disponibilità è totale, il nodo ingaggio esiste con la possibilità che il Chelsea possa pagare una cospicua fetta di ingaggio. Kepa sarebbe il preferito di una lista che giocoforza deve ospitare altri candidati, compreso quel Neto che ha già dato apertura per un ritorno in Italia.”

