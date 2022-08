Meret può addire addio al Napoli, il suo agente lavora alla cessione

Per Meret il futuro è sempre più lontano da Napoli

Alex Meret è sempre più lontano da Napoli, visto anche l’ormai prossimo arrivo di Kepa in maglia azzurra. Come riportato da Tuttosport, il suo agente è al lavoro per portare offerte che possano soddisfare le richieste del club. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Meret non accetterebbe di condividere la porta con un partner scomodo e chiederebbe di essere ceduto: il suo agente Pastorello sta per portare alcune offerte dalla Premier. Ma il tempo si sta riducendo e tra 13 giorni inizierà il campionato”.

