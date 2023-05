Napoli, spuntano le date per la tournée in Corea ed il ritiro estivo

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha riportato le ultime sugli impegni del Napoli, tra cui il ritiro estivo.

Il campionato è quasi terminato e come ogni anno il Napoli si prepara affrontare il ritiro estivo. L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulle date in cui i partenopei sarebbero impegnati. Il quotidiano però non si è solo concentrato sul ritiro in Trentino, ma anche sulla tournée in Corea. Le date relativa a quest’ultima sarebbero dal 5 al 10 giugno, mentre il ritiro in Trentino dovrebbe iniziare il 14 luglio.

“La tournée in Corea del Sud, dal 5 al 10 giugno, ritarda il ritiro estivo in Trentino che sarà presentato il 18 maggio a Castel Volturno e si svolgerà dal 14 al 25 luglio. Gli azzurri hanno diritto a un mese di vacanza e le cominceranno dopo il rompete le righe del 12 giugno, appena rientreranno dal blitz asiatico.”

