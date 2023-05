Futuro Spalletti, il Napoli pensa a due nomi in caso di addio

Il quotidiano Il Mattino si concentra sul futuro di Luciano Spalletti ed afferma che il Napoli starebbe pensando a due ipotetici sostituti.

Nell’ultimo periodo si è spesso parlato del futuro del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. La Società partenopea vorrebbe confermarlo sulla panchina azzurra, tuttavia non ci sarebbe stato ancora l’incontro con il Presidente Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime sulla questione, affermando che Luciano Spalletti sarebbe la priorità del club, tuttavia in caso di addio il Napoli avrebbe già pensato ad altri due nomi.

“De Laurentiis farà di tutto per convincere Spalletti a restare in questo progetto a Napoli, eppure si guarda attorno per non farsi trovare impreparato. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro e c’è sempre il 4-3-3 del futuro del club azzurro. Per questo motivo sono due i nomi che piacciono a De Laurentiis per il ruolo di nuovo allenatore a Napoli in caso di addio di Spalletti: si tratta di Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi.”

