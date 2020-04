Allan via, dentro il brasiliano Wendel dello Sporting Lisbona. Le cifre

Allan via dentro il brasiliano Wendel dello Sporting Lisbona. Sarebbe lui il classe 1997 il colpo per il centrocampo in caso di partenza di Allan.

Allan via, dentro il brasiliano Wendel

Calciomercato Napoli – Allan via, dentro il brasiliano Wendel dello Sporting Lisbona, la società azzurra pensa a lui per il centrocampo. In caso di partenza di Allan, sarebbe concreta la pista che porta il centrocampista brasiliano Wendel, dallo Sporting Lisbona al Napoli calcio. Ne parla Cronache di Napoli:

Allan via, dentro il brasiliano Wendel

“Il brasiliano classe 1997 ha caratteristiche e numeri simili, potrebbe arrivare in Italia per una cifra oscillante tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tutto dipende da Allan. Se lascerà il Napoli, allora gli azzurri potranno reinvestire il ricavato in un altro giocatore simile per ruolo. Come Wendel ma anche come Castrovilli della Fiorentina o Veretout della Roma”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Campionato, in caso di sospensione si studia il piano B: due promozioni, due retrocessioni

Calciomercato Napoli, il Chelsea fa sul serio per Mertens: la situazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mattarella vede Conte: serve solidarietà europea