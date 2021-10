Osimhen: “Sono molto orgoglioso, ringrazio tutti, spero di continuare così”

Victor Osimhen è il miglior calciatore del mese di settembre in Serie A. L’attaccante ha ringraziato attraverso il suo profilo social.

Osimhen ringrazia l’Associazione Italiana Calciatori per il premio ricevuto, attraverso il suo profilo Instagram: “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dalla Associazione Italiana Calciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in Serie A . Ringrazio chi mi ha votato e spero continuare a far bene”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: la situazione di Ounas e Lobotka

Il sindaco di Firenze: “Anche io hi chiesto scusa a Koulibaly”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere”