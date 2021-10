ADL prepara il primo incontro con l’agente di Insigne, pronta la prima offerta

Aurelio De Laurentiis prepara il primo incontro con l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Il patron è pronto a proporre la prima offerta di rinnovo.

L’edizione odierna de Il Mattino, torna a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano, il presidente Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a preparare il primo incontro con Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne, al quale verrà proposta la prima idea di offerta per il rinnovo del capitano.

Inoltre, ADL è deciso a mostrare anche i disastri finanziari provocati dal Covid, in modo da effettuare una presentazione con base fissa, più una variabile in caso di qualificazione in Champions League.

Insigne e Pisacane sono disposti ad ascoltare le esigenze della società ed in seguito trarre le loro valutazioni.

