Coppa d’Africa – Tutte le alternative al vaglio del Napoli

Personalmente, credo che per quanto non ci si sia pensato prima, si ponga ora l’esigenza concreta di rimediare alla situazione. Non solo e nell’interesse delle singole società ma nell’interesse generale della competizione. Quale può essere il rimedio? Che le società particolarmente interessate, che subirebbero un gap, possano chiedere il rinvio delle gare interessate.

Cosa possono fare i club? L’ipotesi può essere quella di chiedere nell’interesse individuale e generale il rinvio di una o più gare interessate da questa situazione. Questo perché non si sarebbe in condizione, ai sensi dell’articolo 48, di presentarmi nella migliore maniera possibile e si può determinare un problema del campionato. Ai sensi dell’articolo 55 ci sarebbe una causa di forza maggiore. Si dovrebbe valutare la consistenza giuridica della situazione, con un impatto positivo in caso di rinvio. Qualora non si concedesse un rinvio, non sarebbe irrealistico che le società possano o impugnare il diniego di rinvio o, successivamente, l’omologazione dei risultati poiché dettati da organizzazione del campionato in violazione dell’articolo 3, comma 1 dello statuto.

Le società hanno un obbligo di rilascio ed è prevista una tempistica per farli arrivare in un certo tempo e farli tornare entro un certo tempo per riprendere la normale attività. Chiaro che se poi si va a sforare su una nuova gara un allenatore debba fare una scelta tecnica. Il sistema può reggere perché è fisiologico ma qui c’è una sovrapposizione di due competizione.

Idea che porterò al Napoli? Non credo ci sia la necessità che io porti quest’idea alle varie società. Mi sembra evidente che possano sollevare il tema da sola, è oggettivo ed evidente”.