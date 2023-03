Napoli, report allenamento: terapie e palestra per Raspadori

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierna seduta di allenamento in vista del match contro la Lazio.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua con le sedute quotidiane di allenamento in vista della sfida di campionato contro la Lazio che si terrà il prossimo 3 marzo. Come di consueto la SSC Napoli ha reso noto tutto il lavoro svolto durante la sessione mattutina svoltasi presso il Konami Training Center. Da sottolineare che l’attaccante Giacomo Raspadori ha continuato a svolgere le consuete terapie ed ha svolto lavoro in palestra.

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partitina a campo ridotto e lavoro tattico. A chiusura di seduta il gruppo ha svolto esercitazione sui calci piazzati. Raspadori ha fatto terapie e lavoro in palestra.”

📌 Report allenamento https://t.co/NBb3k1WEPt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 2, 2023

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

