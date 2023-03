Caso falso uso di fatture: assolto ADL, condannato Moggi jr per l’affare Lavezzi

Caso falso uso di fatture, assolto ADL, condannato Moggi jr

Ultimissime Calcio Napoli – Caso falso uso di fatture per operazioni inesistenti, è arrivato il verdetto per quanto riguarda i protagonisti coinvolti.

Assolto Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli, l’unico condannato è Alessandro Moggi, a cui è stato comminato un anno di reclusione (pena sospesa) per l’affare-Lavezzi (per il quale invece è stata dichiarata la prescrizione), per una consulenza nel passaggio dal Napoli al PSG per una ipotesi di dichiarazione infedele. A riportarlo è Il Mattino.

