Napoli, tutto pronto per il rinnovo di Rrahmani: la cifra

Nicolò Schira ha riportato le ultime notizie sul rinnovo del difensore Amir Rrahmani con il Napoli. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato sarebbe tutto pronto per l’estensione del contratto del difensore originario del Kosovo. Amir Rrahmani guadagnerebbe 2,5 milioni di euro a stagione e l’accordo sarà fino al 2027.

Amir #Rrahmani is one step away to extend his contract with #Napoli until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/0XuAED9Yfw

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 2, 2023