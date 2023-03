Albiol: “Emozionato per il Napoli, speriamo nello Scudetto”

L’ex giocatore del Napoli Raul Albiol ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca in cui ha parlato anche del club azzurro.

Raul Albiol, ex difensore del Napoli che attualmente veste la maglia del Villareal, ha parlato del club azzurro nel corso di un’intervista ai microfoni del quotidiano Marca.

Di seguito le sue parole:

“Sono molto emozionato di vederli prima in Serie A e da lontano. Speriamo possano festeggiare lo scudetto dopo 32 anni, può essere pazzesco. È una squadra che se lo è meritato. Non vedo l’ora che siano proclamati matematicamente campioni.”

Successivamente ha parlato del suo ritiro:

“Non so quando arriverà. Mi sento bene e lavoro tanto. Passo il tempo ad allenarmi e riposarmi, questo ti viene richiesto dallo sport di alto livello. Le stagioni volano e non so quando arriverà, anche se so che è inevitabile.”

Infine ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Nazionale:

“Penso a pretendere il massimo da me stesso in ogni partita e che la mia squadra raggiunga gli obiettivi. Da lì in poi tutto è secondario. Non ho la Nazionale in testa in questo momento, ci sono tanti giocatori ed è sempre difficile, non è una cosa che mi preoccupa in questo momento come essere di primo livello e dare il massimo al Villarreal. De la Fuente? Non mi ha chiamato. Lui ha un’idea e deciderà il futuro della Nazionale. Tutto quello che farà sarà rispettato allo stesso modo come successo con Luis Enrique perché è lui che decide sapendo che non si può mai avere ragione al 100%.”

Fonte foto: Instagram @raulalbiol33

