Politano, l’agente: “Al Napoli sta facendo cose esaltanti”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha parlato dell’attaccante del Napoli.

L’agente di Matteo Politano Mario Giuffredi ha parlato dell’attaccante del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb. L’attaccante della Nazionale italiana sta attualmente facendo grandi cose all’interno del club partenopeo. In campo l’alternanza con Hirving Lozano è continua, ma nonostante ciò Matteo Politano non starebbe deludendo mai le aspettative. La scorsa estate era stato accostato al Valencia che all’epoca era allenato da Gennaro Gattuso, ma ad oggi il giocatore sembra concentrarsi solo sul presente.

Ecco le parole di Mario Giuffredi in merito:

“Proprio come Hirving Lozano, anche Matteo Politano quando è sceso in campo è stato incisivo ed ha fatto la differenza. L’alternanza tra i due attaccanti è stata positiva poiché i risultati sono stati cose esaltanti. Io penso che Matteo Politano possa fare più di così e poteva fare di più anche in passato, in quanto ritengo che abbia delle qualità importantissime. Il passato ormai è andato, adesso deve guardare al presente.”

