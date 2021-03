Pistocchi incredulo: “Ronaldo? Entrata killer, era da cartellino rosso”

Maurizio Pistocchi commenta l’entrata killer di Cristiano Ronaldo

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato il fallo commesso in gioco pericoloso da Cristiano Ronaldo ai danni del portiere del Cagliari Alessio Cragno. Ecco quanto dichiarato:

“Era da rosso? Il regolamento parla chiaro: un intervento che risulta pericoloso per l’avversario, per la sua integrità, è sempre da rosso. Non c’è discussione su questo. CR7 ha fatto un’azione non volontaria, ma il portiere è rimasto ferito alla faccia. Se l’avesse preso sulla tempia e non sul mento, avrebbe rischiato di morire. Questo continuo tentativo degli attaccanti di toccare la palla e poi andare sul portiere per procurarsi il rigore, prima o poi, avrà conseguenze gravi. Ci siamo andati vicino tantissime volte. Il portiere è indifeso perché va a terra. Prima o poi, accadrà qualcosa di grave e tutti piangeranno. dal punto di vista etico, i giocatori devono mettersi una mano sulla coscienza e devono capire che il portiere va tutelato anche dagli attaccanti.”

