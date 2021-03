Palmieri contro i tifosi: “Critiche eccessive, Gattuso è in corsa per l’obiettivo stagionale”

Palmieri polemizza contro i tifosi per le critiche a Gattuso

Tancredi Palmieri giornalista di beIN Sport, è intervenuto in diretta ai microfoni de Il sogno nel cuore dove ha polemizzato sulle critiche dei tifosi a Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“In tutta onestà, tranne per qualche amnesia come l’andata di Europa League contro il Granada, credo che Gattuso abbia sempre preparato al meglio ogni singola sfida. Non capivo e non capisco tutte le critiche che ha ricevuto. Con i recuperi di Mertens e Lozano sono sicuro che vedremo un altro Napoli. Con la vittoria di ieri, Rino ha dimostrato di avere ragione quando parlava di ‘settimana perfetta’. A Gattuso sono mancati 3 dei primi 4 attaccanti, ma la critica, in maniera assurda, non ne ha tenuto conto. Non solo il presidente, ma tutto l’ambiente napoletano. A Gattuso è stata data una squadra per qualificarsi in Champions, ed è in piena corsa. La città ha cucinato a fuoco lento, a suon di critiche, il mister. Questa volta, per me, Napoli è stata causa del suo male. Non si può pensare sempre al gioco di Sarri, così come non si può ritenere la rosa all’altezza di vincere lo Scudetto.”

