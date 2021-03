Mauro: “Vittoria strepitosa del Napoli, preparata alla perfezione, ma gol fortunoso”

Mauro sulla vittoria del Napoli con il Milan

Napoli Calcio – Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, commenta su Repubblica.it la sfida tra Milan e Napoli.

Mauro:

“Vittoria strepitosa del Napoli a Milano, figlia di una partita preparata alla perfezione contro una squadra di alto livello come il Milan. Gli uomini di Gattuso sapevano cosa fare, hanno giocato 90′ da grande squadra mettendo in mostra individualità notevoli, anche se il gol di Politano è stato abbastanza fortunoso. Mi ripeto, il campionato più bello è quello per il quarto posto visto che lo scudetto lo ha vinto meritatamente l’Inter”.

