Spezia, Chisoli sul futuro di Italiano: “Mai parlato di addio, siamo concentrati sul finale di campionato”

Ultime notizie calcio Napoli – Spezia, Stefano Chisoli, presidente del club, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Nzola è un giocatore molto forte, non se ne trovano tanti come lui in giro. Si è infortunato contro la Sampdoria ed ora deve ritrovare la giusta condizione. Speriamo possa darci una mano in questo finale di campionato. Con il Napoli abbiamo sofferto tanto allo stadio Maradona. Non abbiamo mai parlato di lasciare andar via Italiano perché siamo concentrati su queste ultime partite, sarebbe troppo importante per noi centrare questa impresa che sarebbe per noi la salvezza. Con De Laurentiis abbiamo ottimi rapporti ma preferiamo non parlare di Italiano e lasciare la squadra rilassata e tranquilla in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Diritti TV? Siamo in una fase interlocutoria, speriamo di trovare presto una soluzione condivisa”.

