Milan-Napoli: le parole di Gattuso agli azzurri dopo la vittoria

Il quotidiano il Mattino riporta le parole pronunciate da Gattuso al Napoli dopo la vittoria contro il Milan.

Il Napoli trionfa a Milano battendo il Milan per 0-1. La rete di Politano regala tre punti preziosi agli azzurri e permette al Napoli di continuare a sognare un posto in Champions League. Dopo la sfida Gennaro Gattuso si è complimentato con i suoi ragazzi: poche le parole pronunciate dal tecnico, ma sufficienti a far capire la sua soddisfazione.

Ecco il discorso riportato da Il Mattino:

“Siete stati straordinari. Ma restiamo con i piedi per terra, ma questa vittoria ve la siete meritata.”

