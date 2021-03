UFFICIALE – Fabian Ruiz convocato dalla Nazionale spagnola

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è stato convocato dalla Nazionale spagnola per le gare che si giocheranno a fine marzo.

Alla fine del mese di marzo la Serie A subirà una sosta per lasciare spazio alle gare di qualificazioni per gli Europei del 2022. Numerosi giocatori del campionato italiano e non sono stati convocati con la propria Nazionale e tra questi c’è il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Il giocatore ha annunciato la notizia tramite il suo account Twitter e si definisce orgoglioso della convocazione.

🙌🏼Estoy muy contento de volver a estar en una convocatoria con la @SeFutbol ¡siempre es un orgullo! Deseando jugar de nuevo con mis compañeros 🇪🇸 #SomosEspaña#Catar2022 https://t.co/o13GOTuJDJ — Fabián Ruiz (@FabianRP52) March 15, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “La vittoria del Napoli rappresenta una soddisfazione tripla”

Napoli, l’agente di Mario Rui: “Sta bene, ma avrebbe voluto giocare di più”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, basta persecuzioni voci indipendenti in Russia